木原稔官房長官は11日の記者会見で、皇族数確保策に関する「立法府の総意」が決定したことを受け、皇室典範の改正作業を急ぐ考えを示した。「直ちに法案作成に取り組む。骨子を作成の上、速やかに衆参両院の正副議長に説明する」と述べた。自民党の磯崎仁彦参院国対委員長は「6月下旬にも提出と言われている。来週中には審議する委員会を決める必要がある」と記者団に語った。総意に盛り込まれた「旧11宮家の男系男子を養子に