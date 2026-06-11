那覇地検は11日、知人の成人女性への不同意性交致傷や傷害などの疑いで書類送検されていた、在沖縄米陸軍所属の軍人だった20代男性を不起訴処分とした。処分理由を明らかにしていない。那覇区検は男性を道交法違反罪で略式起訴した。