サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が１２日（日本時間）に開幕する。開幕戦は、開催国の一つ、メキシコ対南アフリカ。４年に一度のサッカーの祭典だからというだけでなく、サッカー界の「玄人」である関係者はもれなく、この試合に目を凝らすはずだ。関係者が熱い視線を送るのは「楽しみだから」とは違った理由がある。（デジタル編集部）新ルール「審判」の判断に注目なぜ開幕戦が注目されるのか。「開幕戦の