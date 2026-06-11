ガッツ石松さんの訃報に接し、WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏が、所属事務所を通じてコメントとした。「ボクシングそして人生の大先輩であるガッツさん。お会いするといつも朗らかで、優しく接して下さいました。とても寂しいです。ご冥福をお祈りいたします」と故人をしのんだ。