どんな物に変身してもかわいくなっちゃうサンリオキャラクターズ。中でも、「歯」に埋もれた姿は史上最強と大人気。そんな“歯になっちゃった”サンリオキャラクターズが、このほどLINEスタンプになって登場し、話題となっています。【LINEスタンプ サンリオキャラクターズ なっちゃお!-歯-】サンリオキャラクターズが歯になっちゃった!?カプセルトイで話題♡「歯」のかぶりものをかぶったキャラたちがスタンプになったよ♪ぜ