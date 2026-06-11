銀河を旅する賞金稼ぎマンダロリアンと、小さな体に強大なフォースを秘めたグローグーの旅路を描いたスター・ウォーズ最新作『マンダロリアン・アンド・グローグー』が公開され、大きな話題となっていますが、そんな中、グローグーの目線を体験できるような映像が公式Xで公開され、注目を集めています。👀グローグーの目線を体験⁉️ほのぼのした1日を覗いてみよう🌱. 『#スターウォーズ/#マンダロリアン