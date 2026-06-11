トム・ホランド主演映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、スパイダーマンに訪れる“異変”と、“新たな力の覚醒”を予感させる最新場面写真4点が解禁となった。【写真】ピーター、スパイダーマン、パニッシャー、MJの新場面写真本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後の、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語を描く。大人になったピーター・パーカーは、愛する人