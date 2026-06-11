藤子・F・不二雄のSF短編が原作の舞台『ミノタウロスの皿』の主演を、加藤清史郎が務めることが決定。併せて、全キャスト、公演詳細発表が発表された。【写真】加藤清史郎、内田未来ら、舞台『ミノタウロスの皿』キャスト陣漫画『ドラえもん』の生みの親である、藤子・F・不二雄が1969年に発表した短編SF漫画『ミノタウロスの皿』が世界初舞台化。宇宙空間で制御不能に陥った宇宙船。乗組員一名を残しイノックス星に不時着す