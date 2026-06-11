6月10日、藤原竜也主演の映画『カイジ』シリーズ第4作『カイジ 人生リベンジゲーム』が2027年1月29日より公開されることが発表された。2020年公開のシリーズ3作めが『カイジファイナルゲーム』とうたわれていたこともあって、「次はない」と誰もが思っていたなかでの新作発表に、ファンからは歓喜の声があがっている。「福本伸行氏原作の漫画『カイジ』は、シリーズ累計発行部数3000万部を超える、いわずと知れた超人気漫画