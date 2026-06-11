趣里が主演する7月23日スタートのドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の追加キャストとして、柳葉敏郎と松雪泰子の出演が発表された。柳葉はGATE24の最終決断者である首席審査官、松雪はGATE24の生みの親である内閣官房参事官を演じる。【写真】板垣李光人、趣里、眞栄田郷敦が並ぶ『大空港』ビジュアル本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変りな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集めら