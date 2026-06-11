IN WINのブースで目立っていたのは、巨大なPCケース「AEON」。同社が毎年恒例で開発している「Signature」シリーズの第12世代モデルで、お馴染みの可動ギミックも備わっている。こちらは当然ながら非常に高価な製品となるが、そのほか、より一般向けの「NEO」「AIR」なども発表されており、注目だ。「Signature」シリーズの「AEON」。巨大な宝石のようにも見えるAEONは、複雑な多角形のフルタワーケース。パネルは、強化ガラスと、