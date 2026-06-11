秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に出席した。授賞式前に報道陣の取材に応じ、心境などを語った。昨年リリースした楽曲「僕らの口笛」が「最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞」にノミネート。ＭＡＴＳＵＲＩの松岡卓弥は「このよ