◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）オリックス・杉沢龍外野手が「８番・中堅」で２か月ぶりにスタメン出場する。４月１４日の西武戦（京セラドーム大阪）で死球を受け、右手首を骨折。ファームでのリハビリを経て、６月１０日に出場選手登録されていた。「もう大丈夫です。すぐに治り