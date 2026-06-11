宝塚記念が行われる１４日の阪神５Ｒ・芝１８００メートルの新馬戦は、今年も好メンバーが集う。オンユアマークス（牡２歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キズナ）は、１１年フラワーＣ１着、桜花賞３着のトレンドハンターを母に持つ良血。松永幹調教師は「軽いキャンターをするし、芝でいいんじゃないかな。素直だし、ゲートもいい」と期待を寄せる。１週前追い切りを行った３日は豪雨で不良馬場。それでも、栗東・ＣＷコースで６ハ