◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）枠順確定＝６月１１日、栗東トレセンＧ１初制覇を狙うマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は７枠１５番からの発走が決まった。武幸調教師は「与えられた枠で頑張ります」と冷静に受け止めた。日経賞を勝った後、天皇賞・春ではなく、ここ一本に照準を絞った。「追い切り後もテンションは上がっていないし、精神的に落ち着いて