第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の千葉大会の組み合わせ抽選会が１１日、千葉市内で行われた。１６５校１４８チームが出場。７月４日にＺＯＺＯマリンで開会式のみを行い、９日に開幕する。順調に日程が消化されれば、決勝は２６日に行われる。強い決意で挑む。今春のセンバツで初めて４強入りした専大松戸は、Ａシードで２回戦から登場し、天羽と四街道の勝者と対戦が決まった。高貝規仁主将（３年