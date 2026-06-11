◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１１日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは松本晴投手の出場選手登録を抹消した。１０日の阪神戦（みずほペイペイドーム）では５回２失点で４勝目をマークしていた。試合後の小久保裕紀監督は「もう少しというか、次の登板の約束はできないかもしれない。投手コーチと話します」と、投球内容に不満を明かしていた。松本晴は２回１死に大山に四球を与えたところからリ