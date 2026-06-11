◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１１日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神の伊藤将司投手が３月２９日・巨人戦（東京Ｄ）以来の１軍マウンドへ上がる。「左大腿（だいたい）部の筋損傷」のためリハビリを行っていた。ファームでは３試合に登板し、勝ち負けはついていないが、防御率１点台と好投している。高寺が「７番・中堅」でスタメン復帰する。１０日には岡城が中堅で出場し、高寺は代打での出場のみだっ