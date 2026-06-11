メ～テレ（名古屋テレビ） 弁護士ではないのに訴状を作って裁判所に提出したとして、会社役員が逮捕されました。 弁護士法違反の疑いで逮捕されたのは、「エコワークリサーチ&コンサルティング」の代表取締役で、愛知県一宮市に住む沼卓徳容疑者(58)です。 名古屋地検特捜部によりますと、沼容疑者は2022年5月上旬ごろから今年3月上旬ごろにかけて、弁護士ではないのに報酬を得る目的で、他の会