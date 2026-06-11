◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人は楽天との第３戦のスタメンを発表した。古巣と初対決となる田中将大投手は小林誠司捕手とバッテリーを組む。フリアン・ティマ外野手は今季５試合目の先発出場で、初めて３番に入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）浦田２（左）松本３（一）ティマ４（三）ダルベック５（指）大城６（中）キャベ