元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが肺炎のため死去した。７６歳だった。決めぜりふの「ＯＫ牧場」が流行語になるなど、引退後はタレントや俳優として活躍。天然キャラで愛されたガッツさんの訃報に、芸能界は悲しみに包まれた。俳優として数々の話題作に出演したガッツさん。テレビドラマ「北の国から」「おしん」、映画「太陽の帝国」「ブラック・レイン」などで存在感を