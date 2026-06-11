プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月6日にユーチューブを更新し、監督が交代した巨人の現状について「柔軟性が出てきた」と分析した。「橋上代行はいたって冷静というか、自分のスタイルを変えない」巨人の前監督である阿部慎之助氏（47）は、5月25日に東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、駆けつけた警察官に逮捕された。阿部氏は未明に釈放され、26日に都内で会見を行い、監