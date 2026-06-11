◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）ＤｅＮＡのドラフト１位ルーキー・小田康一郎内野手（青学大）が、「７番・二塁」でプロ初のスタメンに抜てきされた。今季のルーキーはチーム方針でキャンプは全員２軍スタート。小田は練習試合やオープン戦に２軍からスポット参戦していたが、開幕１軍メンバーに食い込むことはできなかった。ファームでは開幕から４６試合に出場して打