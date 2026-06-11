純烈の弟分として4月にデビューした4人組グループ・モナキが10日、公式インスタグラムを更新し、アイドルグループ・Juice=Juiceのメンバーとコラボしたことを明かした。 【写真】2026ブレイク同士！ノリノリで踊るモナキとJuice=Juice 「Juice=Juiceさんから、松永里愛さん、江端妃咲さん、川嶋美楓さん、有澤一華さんと #ほんまやでダンス ありがとうございました!!」とコメント。デビュー曲