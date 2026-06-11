タレントのつるの剛士が深夜、お笑いコンビ・オードリーに呼ばれたことを明かした。 【写真】深夜の3ショットご機嫌のオードリーの間でさすがに眠たそう つるのは7日に更新したインスタグラムで「オードリーのおふたりに呼ばれたので深夜に藤沢からニッポン放送へ」と神奈川県藤沢市から急きょ、東京都千代田区へ向かったことを投稿。オードリーは土曜夜に同局「オӦ