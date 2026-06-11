海外視察の高額な費用などをめぐり、福岡県議会の蔵内勇夫議長が11日午後4時から記者会見を開きました。県議会をめぐっては、議会棟での取材制限など、複数の問題が指摘されています。改めて確認していきます■蔵内勇夫議長「大事な調査は、金かけてでもやらないといけない。」問題となったのは、福岡県議会議員による海外視察をめぐる高額な費用とその契約方法でした。これまで、県議会の海外視察では、参加人数などの詳細が固ま