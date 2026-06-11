映画『モブ子の恋』の主演を務める桜田ひよりさんと、本作で3度目のタッグとなる風間太樹監督。原作コミックの持つ繊細な空気感を、どのようにスクリーンに立ち上げたのだろうか。【画像】映画『モブ子の恋』の場面写真をすべて見る桜田ひより©︎鈴木七絵／文藝春秋自分の中にある「信子の要素」を大きくしていった風間太樹（以下、風間）優しさに満ちた原作の世界を描くにあたって、その感慨を押し付けがましく