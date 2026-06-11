2026 FIFA ワールドカップ（W杯）が、いよいよ6月11日（現地時間）に開幕する。4年に1度、世界中のサッカーファンを熱狂させるW杯だが、今回はアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共同開催であることに加え、39日間にわたって48チーム参加、104試合と、期間もチーム数も試合数もすべて過去最大の規模となっている。（寄稿：在米ライター・堂本かおる／全2回の1回目）【画像】トランプには“ベッタリ”、元日本代表との“ツーショ