SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長がエヌビディアとともに日本に人工知能（AI）専用データセンターである「AIファクトリー」を建設する計画だと明らかにした。2028〜2029年の稼動を目標に、すでに日本企業との協議が進行中で、これとは別に海外半導体生産工場建設も検討しており、日本を候補地のひとつに選んだ。日本経済新聞によると、崔会長は10日に行われたインタビューで、来年中にエヌビディアと協力して韓国にSKの初