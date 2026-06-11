〈トランプも「私だって払わない」と一蹴…W杯チケット“3.7億円転売”を引き起こしたFIFA会長とは何者か〉から続く いよいよ6月11日（現地時間）に開幕する、2026 FIFAワールドカップ（W杯）。アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共同開催だが、トランプ政権に揺れるアメリカの現状は、一体どうなのか。FIFA公式の転売サイトではチケットが3.7億円にまで跳ね上がったことが話題になったが、果たして現地のサッカーファンは