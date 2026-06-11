サッカー元日本代表の武藤嘉紀、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈、お笑いコンビ・コットン（西村真二、きょん）が11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）のオープニングイベントに参加した。【全身ショット】ガチ勝負！小さいボールを蹴る岩渕真奈イベントでは、武藤＆岩渕チーム対コットンチームでフットゴルフ対決を行うことに。元日本代表コンビの圧勝かと思われたが、小さ