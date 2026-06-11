日本将棋連盟は11日、「臨時ホームページ」を公開した。【画像】日本将棋連盟「臨時ホームページ」開設を報告同連盟は5月21日、公式Xで「先般、当連盟の公式ホームページにおきまして、通常と異なる表示・挙動が確認されたため、安全性を優先し、予防的措置として公開を一時停止し、調査を進めて参りました。その結果、このたび外部からの不正な改ざんが行われたことが判明いたしました」と報告していた。6月9日には「復旧ま