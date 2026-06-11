アメリカのコーヒーチェーン大手「スターバックス」が、日本事業の売却を検討しているとアメリカメディアが報じました。アメリカの「ブルームバーグ通信」は9日、スターバックスのアメリカ本社が日本事業の売却を検討していることを関係者の話として報じました。売却額は4000億から5000億円規模になる可能性があるとしています。アメリカ国内のスターバックスは業績の不振が続いていましたが、日本市場はおよそ2100店舗を展開して