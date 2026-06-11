衆院議長、自民党総裁、外務大臣など要職を歴任した河野洋平氏が6月8日に死去した。その長男・太郎氏が、自民党総裁選で岸田文雄氏に敗北した2021年、月刊誌『文藝春秋』は洋平氏へのインタビューを行った。自民党総裁をつとめていながらも、なぜ洋平氏は総理大臣になれなかったのか。そして、息子・太郎氏へのアドバイスまで訊ねている（聞き手・篠原文也、構成・広野真嗣）。【画像】河野洋平氏の長男・太郎氏は、2021年の自民