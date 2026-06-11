お笑い芸人のはなわが、元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去したことを受け、自身のXで追悼した。【写真】少しやせて…はなわのライブに登場したガッツ石松さんはなわは、日本テレビ系バラエティー『エンタの神様』などで「伝説の男〜ビバ・ガッツ〜」と題したユーモラスな歌ネタを披露し、人気を博した。2003年には同名タイトルのCDも発売していた。Xでもこの件に触れ「ガッツ石松さんの訃報を