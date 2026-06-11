お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が、相席スタート山添ら同期芸人とルームシェアしていた下積み時代の貧乏エピソードを紹介した。【映像】3人で同居していた家の様子と間取り6月10日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、苦労した若手時代を支えた料理を披露する「俺の下積み飯」を放送。MCのかまいたち・濱家隆一と山内健司に加え、ドンデコルテの小橋共作と芸歴18年目渡辺銀次、芸歴16年目の幼馴染