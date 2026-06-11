中道改革連合の重徳和彦国対委員長は11日、自民党の梶山弘志国対委員長と会談し、高市早苗首相陣営が自民党総裁選の際に中傷動画を作成したとされる疑惑を巡り、首相の公設第1秘書の参考人招致を要求した。自民側は返答しなかった。