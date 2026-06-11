阪神は１１日、日本野球機構（ＮＰＢ）に確認を求める書類を提出した。当該事象は１０日のソフトバンク戦。１点を追う七回１死一塁で二盗を試みた一走・熊谷がタッチアウト。藤川監督がリクエストを要求するも判定は覆らなかった。指揮官は審判に詰め寄ったが、リクエスト後の異議は認められておらず、退場が宣告された。この日、嶌村球団本部長がみずほペイペイドームで取材対応。「まずリプレーの案件について藤川監督が退