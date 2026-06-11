◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第4日準々決勝金沢学院大1―6関大（2026年6月11日神宮）初戦で天理大を破り初のベスト8進出を決めた金沢学院大が、4強入りを目指したが関大の壁は厚かった。「相手投手（米沢）はいいので、狙ったボールを思い切り行け」試合前、角尾貴宏監督は指示を出し、初回に先制したがその後はしっかり抑えられた。関大・米沢は角尾監督の高校の後輩。「高校の時から見ているし、開会式でも