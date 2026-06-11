平成16年（2004年）の初夏、観光客で賑わう山梨県富士河口湖町で、一人の外国人旅行者が夜の闇に消えた。台湾から訪れていた21歳の女子大生が、深夜のコンビニエンスストアへ向かったわずかな隙に、面識のない男に車で拉致されたのである。【写真】この記事の写真を見る（2枚）手足を縛られ、車のトランクに閉じ込められたまま、富士山麓から静岡県沼津市へと連れ回された約15時間。見知らぬ異国の地で彼女が直面した恐怖と、