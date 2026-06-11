犬は成長すると性格が変わる？ 結論から言うと、犬の性格は成長とともに変わっていきます。ただし、まったく別の犬のようになるというより、子犬期から成犬期、さらにシニア期へ進む中で、警戒心や落ち着き方、甘え方などが少しずつ変化していくイメージです。 社会化と経験が増える 子犬のころは、目に入るものの多くが“初めて”ですが、成長過程で人、犬、音、場所、乗り物などに少しずつ触れることで、「大