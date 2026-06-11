老犬の可愛すぎるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で56万回再生を突破し、「可愛すぎる」「愛おしいよ～」「赤ちゃんみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：17歳の老犬が『いちごを食べさせてもらった』結果→途中で『あげるフリ』をすると…勘違いで見せた『表情』】 いちごが大好きな老犬 TikTokアカウント「pmom703」の投稿主さんが紹介し