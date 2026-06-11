新進は、スパウト容器入り薬味シリーズ「手間いらず」シリーズの新CM「凄いぞ鮮度が！篇」を制作した。2019年以来、7年ぶりの刷新となり、今夏から秋にかけてテレビやWebで放映する。CMでは「手間いらず 大根おろし」をハンバーグや焼き魚に合わせるシーンを通じて、同社独自の「まるでおろしたて旬感製法」による鮮度感と手軽さを訴求。国産大根を使用している点も特徴として打ち出す。同シリーズは、大根おろし・ぽん酢大