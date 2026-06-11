オードリーの若林正恭による初の小説『青天』（文藝春秋）が、第175回直木三十五賞の候補作に選ばれた。選考会は7月15日に都内で行われる。 【写真】『青天』著者・若林正恭 若林正恭は、2013年に初のエッセイ集『社会人大学人見知り学部 卒業見込』を刊行。2018年にはキューバ旅を記した『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』で第3回斎藤茂太賞を受賞した。3冊目のエッセイ集『ナナメの夕