夏のとうもろこしは、鮮度が命。収穫後、時間の経過とともに糖度が落ちるため、夜に糖分が運ばれた実を朝収穫し、その日のうちに食べることが甘さの決め手になる。2026年6月12日から29日まで、EXPASA海老名 上りの中央催事場で開催される「神奈川 地産地消マルシェ 2026」では、神奈川県内の農家が深夜0時から畑に入って収穫したとうもろこしを、毎朝8時30分に会場へ直送する。「こんなに甘いとうもろこしは初めて」のあの感動が再