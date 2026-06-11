おととし山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男の控訴審の判決公判がきょう開かれました。 仙台高等裁判所は、一審判決を「事実誤認だ」とした男の訴えを退けました。 控訴が棄却されたのは、三川町横川新田の無職・石川一馬被告（２９）です。 判決によりますと、石川被告はおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の住宅に侵入し、当時９０歳の女性を殺害したとされています