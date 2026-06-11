迫力満点の大胆ショットが大バズリだ。日向坂46の元メンバーで、「コカ・コーラFIFAワールドカップ26アンバサダー」を務める影山優佳さんがXを更新。「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します。素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜！」と綴り、自撮り風の写真を２枚公開した。１枚目は自身が微笑む様子