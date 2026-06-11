札幌市営地下鉄・大通駅で６月１１日午後、地下鉄の駅員から「においはないが、むせる」と消防に通報がありました。大通公園から中継です。異臭騒ぎがあった大通公園の西３丁目です。むせる異臭騒ぎがあったというのが、こちらのオーロラタウンへと向かう大通駅へのエレベーターです。先ほど情報が入ってきまして、消防などが確認して、体に害のある物質などは確認されなかったということです。警察関係者そして