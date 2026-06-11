「ＤＭＯ・観光地域づくり法人」に登録されている札幌観光協会は、地域の事業者と協力し、観光における集客力や収益力を上げるため、今後実施する取り組みについて、観光関連事業者に共有する説明会を実施しました。札幌観光協会は説明会で、人流データや購買データなどを収集・解析するほか、オーバーツーリズム対策で外国人観光客向けのマナー啓発を行う見通しであることなど、今後、観光に