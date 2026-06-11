鈴木誠也はトレードで放出されるのか(C)Getty Imagesカブスの鈴木誠也がトレード候補に挙げられた。米スポーツメディア『FanSided』が現地時間6月10日、「セイヤ・スズキを巡るカブスとフィリーズのトレードは、カブスのシーズンが泥沼化した結果もたらされるものになるだろう」と報じている。【動画】“打った瞬間”の確信弾！凄まじい打球音で場外へ消えていった、鈴木誠也の今季1号アーチの映像を見るカブスは貯金が最大「1